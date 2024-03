Mecanismul economic la turație maximă – sar șuruburile din el Romania se confrunta in continuare cu probleme legate de conturile finantelor publice si ale balantei externe. Avertismentul vine de Comisia Europeana. Am fost puși pe o lista cu alte cinci state membre UE ale caror performanțe economice au fost luate la puricat: Cipru, Olanda, Slovacia, Spania si Suedia. Asupra economiilor din aceste state ar urma sa fie fauta o analiza aprofundata pentru a evalua daca ele se confrunta cu dezechilibre macroeconomice. Ce spune analiza Comisiei Europene despre economia romaneasca? Avem deficitele publice si de cont curent mari. La fel de mare este rata ridicata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

