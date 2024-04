Stiri pe aceeasi tema

- Roman al schimbarii, innoitor și profund, Ulise a fost piatra de incercare a generației 80, cand James Joyce (1882⁠-⁠1941), scriitor irlandez de limba engleza, a intrat in conștiința culturala romaneasca, prin arhitectura labirintica in interiorul careia atat de inchistații optzeciști, puteau sa-și…

- Ambasada Republicii Moldova in Turcia, impreuna cu Teatrul "Tempo" din Ankara, cu sprijinul Ministerului Culturii și Turismului din Turcia și al Institutului Yunus Emre, au lansat un proiect cultural comun. In cadrul proiectului, care se va desfașura in perioada 7-18 aprilie curent in capitala Moldovei,…

- De Marțișor m⁠-⁠am dus la avanpremiera documentarului Amar, semnat de Diana Gavra. Doua ore nu m⁠-⁠am mișcat de pe scaun – atata dureaza filmul – și⁠-⁠am plecat de acolo cu impresia de realitate indubitabila. Observațional, in esența, filmul urmarește viața unor hoți de buzunare din zona Moșilor,…

- Cercetarea coregrafica ROOTS, ce iși propune sa exploreze tema radacinilor, conexiunea dintre om și natura și responsabilitatea cu care vine aceasta legatura, a pornit inscrierile pentru prima serie de evenimente cu acces gratuit pentru studenți, care va

- Lucram intr⁠-⁠un birou mic, cat un antreu, unde orice conversație telefonica devenea bun public. Eram patru inspectori, așezați la patru birouri, doua perechi de fapt, desparțite de un culoar cat sa treaca cineva in poziție de scrumbie uscata. Dintre noi toți, Mugurel atragea toate privirile. In…

- In Era Proiectoratului, nesiguranța e intarita printr⁠-⁠o tendința de rafinare a absurdului, adus din literatura in viața curenta. Un mod de supraviețuire, in societatea opresiva, de tip dictatorial, de exemplu, in comunism, printre altele, era și acela de a fi yes man, de a accepta orice absurditate.…

- A intrat deja in traditia Complexului National Muzeal „Curtea Domneasca” din Targoviste sa sarbatoreasca nasterea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Cu aceasta ocazie, in data de 13 februarie, la Muzeul de Istorie, incepand cu ora 13:00, Consiliul Judetean Dambovita, prin Complexul National Muzeal…

- Intalnindu⁠-⁠ma nu demult cu Teleșpan, m⁠-⁠a rugat sa citesc o povestire pe care tocmai o publicase. Cand se intampla așa ceva e vorba despre o schimbare, despre o incertitudine și, cum Teleșpan mi⁠-⁠a fost student, i⁠-⁠am spus de⁠-⁠a dreptul ca sofisticariile nu⁠-⁠l prind. Desigur, niciun scriitor…