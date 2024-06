Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul cultural Artist Talks: Outdoor Sessions va avea loc in data de 18 iunie, incepand cu ora 20, in curtea Palatului Baroc de pe strada Florimund de Mercy. Manifestarea este organizata de Muzeul Național de Arta Timișoara.

- Muzeul Național de Arta Timișoara are placerea de a anunța prelungirea expoziției „Catharsis la o margine de lume. Suzana Fantanariu, o retrospectiva/ Catharsis at the end of a world. Suzana Fantanariu, a retrospective”. Aceasta decizie a fost luata in urma succesului remarcabil de care s-a bucurat…

- Muzeul Național de Arta Timișoara continua investigarea intretaierii dintre arta, știința și tehnologie prin evenimentul intitulat „Baroque4Tech”, parte a proiectului „Baroque Reloaded”, care va avea loc joi, 30 mai, cand va aduce in prim-plan un spectacol grandios organizat in jurul a trei elemente…

- In continuarea programului cultural Timișoara CEaC 2023, Muzeul Național de Arta Timișoara, alaturi de Cramele Recaș, susține promovarea inițiativelor care și-au lasat amprenta asupra potențialului cultural și artistic al capitalei europene a culturii pri

- Muzeul National de Arta Timisoara (MNArT) deschide, vineri, "Bufetul Simturilor@Galeria Arcada", proiect initiat in anul Capitalei Europene a Culturii TM2023 prin care se doreste deschiderea muzeului spre comunitate, dar si promovarea initiativelor care si-au lasat

