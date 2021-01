Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea sa furnizeze Uniunii Europene 100 milioane de doze ale vaccinului sau Sputnik V impotriva coronavirusului in al doilea trimestru al anului 2021, o cantitate suficienta pentru a vaccina 50 de milioane de persoane, a anuntat vineri Fondul rus de investitii directe (RDIF), citat de Reuters…

- Pretul locuintelor a crescut in majoritatea statelor membre UE, in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, exceptie facand doar patru state membre unde aceste preturi au scazut, iar cele mai importante scaderi au fost inregistrate in Cipru (minus 4,8%) si in Romania…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei a scazut in primele noua luni de anul trecut cu 5% pe serie bruta și cu 4,5% pe serie ajustata sezonier fața de același interval din anul 2019, arata datele Institutului Național de Statistica (INS).Trimestrul al treilea a consemnat o scadere de 5,7% fața de aceeași…

- Piața locala a vinului a insumat aproximativ 1,8 miliarde lei in 2019, scaderea fiind de 11,4% fața de 2018, iar in 2020 trendul va continua, pana la o cifra de afaceri de aproximativ 1,7 miliarde lei, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Deși afacerile au scazut, rezultatul net din 2019…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,6% in T3, raportat la T2, dar a scazut cu 5,1%, la noua luni. Consumul s-a diminuat cu 4,8% din cauza pademiei, ștergand 3% la rata de crestere a PIB-ului Produsul Intern Brut a scazut in primele noua luni ale anului in curs, comparativ cu perioada similara din 2019,…

- Industria de software din Romania va crește cu aproximativ 12,5% in 2020, ajungand la un volum de business de aproximativ 8,2 miliarde de euro, potrivit estimarilor specialiștilor KeysFin. Cu toate acestea, creșterea este mai temperata decat in 2019, cand sectorul a inregistrat o cifra de afaceri de…

- Crestere a PIB-ului pe trimestrul III al anului, potrivit datelor INS Foto: Wikipedia.org Economia României a crescut semnificativ în trimestrul III, însa nu a reușit sa recupereze pierderile din lunile anterioare. Produsul Intern Brut a crescut cu aproape 6% în…

- Economia Romaniei a inregistrat in trimestrul trei al anului o scadere de 6% fata de perioada similara din 2019, dar a crescut cu 5,6% fata de T2. Totuși, ministrul de Finanțe, Florin Cițu, incearca sa vada doar aspectul pozitiv și anume creșterea fața de T2, de aceea folosește cifrele in sprijinul…