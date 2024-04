Stiri pe aceeasi tema

- CSO Voluntari a invins, vineri, scor 3-1 (28-26, 25-19, 20-25, 25-20), pe campioana Volei Alba Blaj in primul meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin. Al doilea meci are loc maine, 20 aprilie 2024, tot la Voluntari, la ora 20.00, in direct la TVR Sport, iar urmatoarele doua sunt prevazute la Blaj,…

- Campioana Volei Alba Blaj a fost invinsa vineri, in deplasare, de formatia CSO Voluntari, scor 3-1, in primul meci al finalei Diviziei A, din cinci programate, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 28-26, 25-19, 20-25, 25-20.Meciul 2 va avea loc tot la Voluntari, sambata, de la ora 20.

- CSO Voluntari – Volei Alba Blaj 3-1, in primul meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin CSO Voluntari a invins, scor 3-1 (28-26, 25-19, 20-25, 25-20), pe campioana Volei Alba Blaj in primul meci al finalei Diviziei A1 la volei feminin. Al doilea meci are loc maine, 20 aprilie, tot la Voluntari,…

- Dupa ce au smuls un set si au dat o replica solida echipei militare in celelalte seturi ale meciului cedand cu 1 3 , echipa masculina de volei CSM Constanta cauta se egaleze scorul la general in disputa din faza a doua a turneului playoff al Diviziei A1 grupa 5 8 , cu Steaua Bucuresti. Meciul al doilea…

- Americanul Ben Shelton, in varsta de 21 de ani, a castigat duminica turneul ATP 250 de la Houston, impunandu-se in finala in fata conationalului sau Frances Tiafoe (7-5, 4-6, 6-3). Este vorba de al doilea sau titlu, primul pe zgura, potrivit news.ro

- Campioana Volei Alba Blaj este a treia semifinalista a Diviziei A, dupa ce a invins joi, in deplasare, formatia Dinamo Bucuresti, scor 3-0, in a doua partida din trei programate in turul I din play-off. Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-21, 25-21.In primul meci din serie, Volei Alba Blaj a…

- Voleibalistele de la CSM Lugoj au ratat șansa de a se califica in semifinalele Diviziei A1, dupa ce a inregistrat o noua infrangere cu CSO Voluntari și in cel de-al doilea joc din play-off. Formația ilfoveana s-a impus cu 3-0 (25-23, 26-24, 25-12) și, astfel, a facut 2-0 la general, obținand…

- Hotararea privind stabilirea cadrului general de implementare a operațiunilor cofinanțate din Fondul european pentru pescuit și acvacultura prin Programul pentru Acvacultura și Pescuit 2021—2027 a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 183/06.03.2024. Alocarea financiara totala, pentru…