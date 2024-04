Stiri pe aceeasi tema

- Campioana Volei Alba Blaj a fost invinsa vineri, in deplasare, de formatia CSO Voluntari, scor 3-1, in primul meci al finalei Diviziei A, din cinci programate, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 28-26, 25-19, 20-25, 25-20.Meciul 2 va avea loc tot la Voluntari, sambata, de la ora 20.

- Campioana Volei Alba Blaj este a treia semifinalista a Diviziei A, dupa ce a invins joi, in deplasare, formatia Dinamo Bucuresti, scor 3-0, in a doua partida din trei programate in turul I din play-off. Scorul pe seturi a fost 28-26, 25-21, 25-21.In primul meci din serie, Volei Alba Blaj a…

- FOTO: CSM Volei Alba Blaj a invins-o pe Dinamo București, in play-off-ul Diviziei A1 la volei feminin Campioana CSM Volei Alba Blaj a invins-o duminica pe CS Dinamo Bucuresti, cu scorul de 3-1 (27-25, 25-22, 13-25, 30-28). Meciul din sferturile de finala ale Diviziei A1 la volei feminin s-a desfașurat…

- S-a incheiat sezonul regulat in Divizia A1 la volei feminin. CSM Lugoj s-a situat, in final, pe locul 4 in clasament, cu 48 de puncte, cu doar un punct mai puțin decat echipele clasate pe primele trei locuri – CSM Targoviște, Rapid București și CSM Volei Alba Blaj (situate in aceasta…

- Campioana CSM Volei Alba-Blaj si vicecampioana CSM Targoviste au obtinut victorii, sambata, in etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana a dispus de CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (25-21, 25-17, 25-21), in deplasare. Bogumila Biarda (14 puncte), Jovana Kocic (13) si Isidora…

- CSO Voluntari a batut campioana Volei Alba Blaj, iar in echipa etapei și-au asigurat locul Mira Todorova, Diana Vereș, dar și antrenorul Can Dehrioglu. Aflat de puțin timp pe banca tehnica a ilfovencelor, turcul e prima data in aceasta ipostaza. Dinamo are și ea doua reprezentante in formația ideala.…