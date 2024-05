Vindea haine contrafăcute în Argeș O femeie de 34 de ani, din Curtea de Argeș, a vandut haine, accesorii și rechizite contrafacute, cauzand un prejudiciu de aproape 3822 euro unor marci de renume. Din cercetari s-a stabilit ca femeia, in calitate de administrator al unei societați comerciale, a expus spre vanzare, la magazinul din municipiul Curtea de Argeș, aproximativ 300 […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

