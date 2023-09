Stiri pe aceeasi tema

- Casa de insolventa CITR a finalizat prima etapa din gestionarea falimentului Euroins. In cele aproximativ 3 luni de la numirea sa ca lichidator judiciar al Euroins, echipa CITR a analizat peste 1.100 declaratii de creanta ce au presupus studierea a peste 350.000 de documente pentru a realiza tabelul…

- Manchester United l-a achizitionat pe portarul turc Altay Bayindir de la Fenerbahce pentru 4,3 milioane de lire sterline, informeaza BBC, potrivit news.ro.Jucatorul in varsta de 25 de ani, care are cinci selectii pentru tara sa, a semnat un contract pe patru ani. In sezonul trecut el a fost…

- Manchester City l-a prezentat azi pe fundașul central croat Josko Gvardiol (21 de ani). Pentru a-l lua de la RB Leipzig, campioana Europei a achitat 90 de milioane de euro. Cel mai scump fundaș din istorie. Dupa Mateo Kovacic, adus de la Chelsea, Manchester City a prezentat al doilea transfer al verii:…

- Unul dintre cele mai interesante lucruri vazute de jurnaliștii de la Digitaltrends.com la cel mai mare show de tehnologie din lume, CES 2023 de la Las Vegas - cel puțin in ceea ce privește tehnologia televizoarelor - a fost televizorul OLED fara fir de 97 de inchi de la LG. LG Signature OLED M are nevoie…

- Prețurile pe Aeroportul Henri Coanda au bubuit in aceasta vara, iar calatorii s-au aratat extrem de nemulțumiți. Chiar și o sticla de Coca-Cola a ajuns sa fie un produs de lux. Calatorii sunt șocați de fiecare data cand ajung la aeroport de prețurile uriașe ale produselor de la automatele amplasate…

- Netflix , cel mai popular serviciu de streaming video din lume, a facut o schimbare majora in oferta sa de abonamente. De joi, 20 iulie 2023, planul Basic, cel mai ieftin dintre toate, nu mai este disponibil pentru clientii noi din Statele Unite si Marea Britanie. Aceasta miscare ar putea prevesti o…

- Manchester City, campioana en titre a Angliei si a Europei la fotbal, a facut o oferta oficiala de 90 de milioane de lire sterline pentru transferul capitanului echipei West Ham United, Declan Rice, anunta BBC. Cu toate acestea, se asteapta ca Arsenal Londra, cealalta formatie din Premier League interesata…

- Deminarea Ucrainei necesita o operatiune la scara mare, comparabila cu cea din Europa, dupa al Doilea Razboi Mondial, in vederea retragerii unor dispozitive explozive, estimata la 300 de milioane de dolari pe an - timp de cinci ani -, potrivit ONU, relateaza AFP, potrivit news.ro.Este nevoie de aproximativ…