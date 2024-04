Sezonul auto îi costă 3,5 milioane de euro Sergiu Nicolae este pilot in curse de anduranța de 24 de ore și conduce o mașina de 700.000 de euro. Pasiunea pentru automobilism este una dintre cele mai costisitoare, iar cel mai bine cotat pilot roman din cursele de anduranța, Sergiu Nicolae, simte din plin acest lucru. El concureaza pe o mașina de 700.000 de euro, dar costurile totale ale unui sezon pot depași 3,5 milioane de euro. „Mașina cu care alergam noi, Porsche 911 GT3 R, costa in jur de 700.000 de euro. Dar acesta e cel mai mic cost, din pacate. Mașina o cumperi, dar apoi ai nevoie de piese, de cauciucuri la fiecare cursa, iar astea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

