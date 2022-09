Stiri pe aceeasi tema

- Liverpool, finalista din sezonul precedent al Champions League, a fost invinsa categoric de Napoli, scor 4-1, in prima etapa din Grupa A a celei mai importante competiții europene. Tot miercuri, Robert Lewandowski a reușit primul sau hat-trick in tricoul Barcelonei (5-1 vs Viktoria Plzen, in Grupa C).

- Condusa cu 2-0 la pauza de Bayern Munchen, echipa Under 19 a clubului Inter Milano, antrenata de Cristian Chivu, a revenit in repriza secunda și a obținut o remiza importanta, scor 2-2, in Grupa C din UEFA Youth League.

- Glasgow Rangers, FC Copenhaga si Dinamo Zagreb s-au calificat, miercuri, in grupele Ligii Campionilor. Rangers, echipa la care este legitimat Ianis Hagi, s-a impus cu scorul de 1-0 in meciul retur cu PSV Eindhoven, in deplasare, dupa ce in tur a fost 2-2. ⏰ RESULTS ⏰ ???? Rangers back in the group stage…

- Gigi Becali a analizat posibila numire a lui Mirel Radoi, pe banca tehnica a gruparii CS Universitatea Craiova, in locul lui Laszlo Balint. „Daca are curajul asta Radoi, bravo lui! Eu, daca era in locul lui, spuneam ‘vin vineri dimineata la antrenament’. Adica dupa meci. Pai, la noi, Dica a avut curajul…

- Venitara, cum te vad si cum ma vezi, o bunatate – ca nu pot sa zic bunaciune – de ploaie. Pe, aci, pe unde am io mosia la tara. De stinse un pic naduful si zaduful din aer, de pe pamant, din mine. Si, ca sa nu ma ude si sa nu ma-nmoaie, Doamne sfinte, picurii mari de apa, am luat pelerina de ploaie…

- Vlad Chiriches și Ionut Radu au fost prezentați la Cremonese. Fundașul a semnat vineri cu echipa de Serie A, unde este coleg cu Ionut Radu, portarul imprumutat de Inter la gruparea lombarda. Chiriches a fost achizitionat definitiv de la Sassuolo si a semnat un contract pe un an, in timp ce Ionut Radu…

- Poate v-ați intrebat: Care este cel mai placut oraș din lume? Potrivit saptamanalului englez „The Economist”, sceptrul aparține Vienei, capitala Austriei. Viena s-a aflat deja in fruntea clasamentului in 2018 și 2019 și anul acesta, pentru a treia oara, caștiga podiumul acestui indice mondial elaborat…

- De peste15 ani, Rafael Nadal sufera cumplit la nivelul piciorului stang de sindromul Muller-Weiss. O durere insuportabila pe care a reușit sa o atenueze cu numeroase infiltrații, astfel incat sa poata juca și caștiga la Paris. Nadal a declarat ca va incerca sa abordeze o alta soluție pentru a-și putea…