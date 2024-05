Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Galați au declanșat o ancheta pentru a-l identifica pe autorul crimei. Parchetul de pe langa Tribunalul Galați coordoneaza cercetarile in acest caz, dar pana acum nu a fost identificat un suspect.

- La data de 10 aprilie 2024, politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta, au efectuat o perchezitie domiciliara, la locuinta unui…

- O descoperire macabra a avut loc in municipiul Gherla din județul Cluj, unde un barbat, de aproximativ 70 de ani, a fost gasit, fara suflare, in apartamentul sau. In cursul zilei de vineri, s-a sesizat prin apel la 112, ca un barbat in varsta nu a mai fost vazut de cateva zile și nici nu raspunde la…

- O tragedie de proporții s-a produs in Dolj. Un barbat a murit ars de viu, marți seara, dupa ce a provocat un incendiu de vegetație. Trupul carbonizat al victimei a fost gasit de pompierii. Medicii nu au mai avut nicio șansa sa ii salveze viața.

- Polițiștii au facut o descoperire șocanta intr-o comuna din județul Vaslui. Trupurile a trei persoane decedate au fost gasite chiar in propria locuința. Nu se știe caua exacta a morții, iar anchetatorii au inceput cercetarile pentru a afla ce s-a intamplat.

- Ieri, 7 februarie a.c., polițiștii din Sighetu Marmației au fost solicitați prin apel 112 de catre un tanar de 22 de ani din municipiu sa se deplaseze pe strada Lazu Baciului, unde un barbat ar fi fost gasit spanzurat de un copac. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca cele sesizate…