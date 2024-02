Familie de români învinge Wizz Air: 40.000 de Euro despăgubiri după o cursă de coșmar Un avocat din Oradea, Mircea Ursuța, și familia sa au obținut o victorie importanta in instanța impotriva companiei de transport aerian Wizz Air, dupa o experiența dezamagitoare intr-o calatorie spre Spania in 2020. Instanța de la Judecatoria Alba Iulia a decis sa acorde familiei Ursuța despagubiri in valoare de 40.000 de euro dupa ce Wizz Air a anulat fara explicații un zbor la care aceștia cumparasera bilete. Vacanța familiei Ursuța in Spania, care includea patru bilete Wizz Air dus-intors Sibiu – Madrid, s-a transformat intr-un coșmar in momentul in care au incercat sa se intoarca in țara.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

