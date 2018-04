Stiri pe aceeasi tema

- Dincolo de asemanarea semantica cu denumirea celebrului brand adidas, și reprezentarea grafica a viitoarei marcii este similara cu a producatorului german. La inceputul acestui an, societatea a solicitat la OSIM și inregistrarea marcii “NKIE”, denumire aproape identica cu cea a brandul companiei nord-americane,…

- Este pentru al treilea an consecutiv cand profesoara Carmen Ion ii invita pe liceeni la lectura și creație. Profesoara de limba și literatura romana și-a propus, prin proiectul ”Book on trial”, sa stimuleze interesul tinerilor pentru lectura și le propune romane cu teme specifice varstei, pentru ca…

- Un clujean vinde marțișoare din lana netoarsa la Targul de Dragobete din București Dragobetele a dat in Bucuresti startul a doua targuri, organizate de Muzeul National al Taranului Roman si de Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti, unde bucurestenii au venit in numar mare, in ciuda burnitei,…

- Cu pita cu untura, vin din dealurile Silagiului, un meșter popular care impletește coșuri de nuiele și multa culoare – așa s-a prezentat Timișul la Targul de Turism al Romaniei, de la București. A fost pentru prima data cand consiliul județean și Primaria Timișoara, alaturi de alți parteneri, au mers…

- Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a cantat la pian "Serenada romana" alaturi de violoncelistul Marin Cazacu, pentru a marca Ziua Culturii Nationale. Inregistrarea video a fost publicata luni pe pagina oficiala de Facebook a Ambasadei Frantei la Bucuresti. …

- Peste patru milioane de euro a platit statul in ultimii ani pentru documetanția necesara modernizarii infrastructurii rutiere naționale. Mai mult, unele dintre analizele premergatoare demararii lucrarilor au trebuit refacute ulterior. Intre ianuarie 2010 și decembrie 2014 statul a platit 18.941.298…

- Marian Godina știa cine este pedofilul din București. Acesta a reacționat imediat pe contul de socializare, unde a scris un mesaj in care se declara revoltat de cele intamplate. Marian Godina a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj in care povesteste cum a sesizat autoritatile, dezvaluindu-le…