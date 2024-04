Firma fiului fostului ștab comunist Ioan Retegan, tun uriaș cu Armata Română O companie abonata la banii publici a reușit sa puna mana pe un contract de 38,69 milioane de lei acordat de Ministerul Apararii. Compania Helinick SRL, deținuta de Ioan-Marius Retegan, a primit un contract in valoare de 38,69 milioane de lei de la Ministerul Apararii – Unitatea Militara 02547 București pentru proiectarea și execuția lucrarilor aferente realizarii proiectului de investiție in cazarma 3041 București. Contractul a fost incredințat dupa o negociere restransa la care au mai participat alte patru companii, ale caror oferte au fost declarate inadmisibile. Ioan-Marius Retegan deține… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

