E oficial! Dimineață se deschide la Carei magazinul cu pește proaspăt Pescaria Bercu nou va deschide un magazin de comercializare a peștelui proaspat la Carei, pe strada Ignișului nr.15, langa magazinul Penny, in piața de alimente din Carei. Marți, 12 decembrie 2023, de la ora 10,00, se deschide ușa magazinului ce va comercializa pește proaspat. Orașul Carei nu a avut in ultimii ani o sursa constanta de comercializarea a peștelui proaspat. Noul magazin va oferi și careienilor posibilitatea de a se aproviziona cu pește proaspat. Proprietarul magazinului promite o aprovizionare constanta cu diferite specii de pește precum și prețuri deosebit de atractive. Prețuri… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

