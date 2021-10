Stiri pe aceeasi tema

- O aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane a adus marti seara, de la Milano, aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali care fac parte din schema de tratament impotriva COVID-19.

- Tratamentul Regeneron „va ajunge luna viitoare in spitalele din Romania” Realizator: Tot mai mulți români aleg sa se imunizeze pe fondul creșterii îngrijoratoare a numarului de cazuri de coronavirus. Potrivit celui mai recent bilanț, aproximativ 17.000 de persoane au primit prima doza…