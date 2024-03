Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 5713 martie 2024 Misiune umanitara a Fortelor Aeriene Romane Ministrul apararii nationale, Angel Tilvar, a dispus miercuri, 13 martie, executarea unei misiuni umanitare cu o aeronava militara pentru transportul unui pacient minor in Italia.Aeronava C27J Spartan, configurata pentru misiuni medicale,…

- O aeronava a Fortelor Aeriene Romane a transportat, vineri, in Germania un pacient diagnosticat cu arsuri, potrivit news.ro.Reprezentantii Ministerului Apararii au anuntat ca o aeronava C-27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat, vineri, din Baza 90 Transport…

- Sapte perchezitii domiciliare au fost efectuate, la solicitarea Parchetului European (EPPO), in mai multe locatii, in cadrul unei anchete privind o frauda de doua milioane de euro care implica proiecte IT.Potrivit unui comunicat al EPPO, doua persoane au fost retinute, inclusiv principalul suspect,…

- Cel de-al treilea sezon al emisiunii „Casa iubirii” a inceput astazi la Kanal D. 14 concurenți, 7 fete și 7 baieți, iși cauta iubirea in emisiunea prezentata de Andreea Mantea.Au avut loc deja primele interactiuni intre concurenții de la „Casa iubirii”, sezon 3. Andreea Mantea le-a fost alaturi, cu…

- In timp ce autoritațile romane incearca, pentru a treia oara, sa-l aduca pe Mario Iorgulescu din Italia, noi detalii ies la iveala din dosarul in care el a fost condamnat la 13 ani si 8 luni de inchisoare, pentru omor. In ziua in care familia l-a externat din Spitalul Elias, un medic de acolo a cerut…

- In acest top, Bucureștiul apare pe locul 8, cu o medie de 27 de minute și 40 de secunde pentru fiecare 10 kilometri.In plus, comparativ cu anul 2022, șoferii au mai adaugat 20 de secunde petrecute in trafic. Podiumul rușinii este ocupat de Londra, unde șoferii trebuie sa indure cel puțin 40 de minute…

- Medicii de la Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi au extirpat o tumora de aproape 10 centimetri, pacienta fiind o tanara in varsta de 23 de ani din Drobeta-Turnu Severin. Valentina Pavel a strabatut aproape 800 de kilometri pentru a fi operata de neurochirurgii ieseni, dupa…

- Incepand cu luna iunie a anului viitor, romanii vor putea calatori, din nou, catre Statele Unite ale Americii, cu plecare din capitala, dupa o pauza de peste 20 de ani. Compania aeriana HiSky a pus deja in vanzare biletele pe ruta București – New York, iar primul zbor programat va fi operat vineri,…