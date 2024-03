Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului anunta ca va desfasura o noua campanie outdoor de promovare a Romaniei in Roma si Milano, intitulata „Lasciati sorprendere dalla Romania!”. Astfel, o selectie de imagini vor fi afisate pe 2 tramvaie si 100 de panouri publicitare, aflate in 67 de…

- Sub conducerea Stellantis, grup format la inceputul anului 2021 prin fuziunea dintre Fiat Chrysler si producatorul Peugeot PSA, Alfa Romeo a trecut printr-un proces de redresare si a inceput o remaniere a gamei sale, cu scopul de a avea o oferta de vehicule 100% electrice catre 2027. Dupa ce a inceput…

- ”Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au efectuat, in ultimele 24 de ore, controlul la intrarea in tara, asupra a doua automarfare conduse de doi cetateni romani. Acestia transportau, conform documentelor de insotire a marfii, mobilier si haine second-hand,…

- Conform celor mai recente date pentru perioada 1 decembrie 2023 – 31 ianuarie 2024, numarul total de inregistrari turistice in Bulgaria este de 937.527. Aceasta cifra a crescut cu putin peste 5% fata de perioada de la 1 decembrie 2022 pana la 31 ianuarie 2023. Cei mai numerosi sunt turistii din Bulgaria…

- Victor Rebengiuc implinește astazi 91 de ani și continua sa uimeasca pe scena. Caci planurile sale de retragere au fost amanate de bucura de a se considera inca apt pe scena și cererile interminabile de bilete la spectacolele artistului. Joi seara, aproape 300 de spectatori au fost prezenți la o noua…

- ”Focuri au fost aprinse. s-au tras focuri de artificii, iar vehicule agricole circula pe autostrada” luni seara, descrie pe X politia din regiunea Gelderland (centru), care anunta ca ”s-au luat masuri”. The farmers uprising continues tonight in the Netherlands, where farmers blocked the A12 highway…

- Uniunea Artistilor Plastici (UAP) din Romania isi exprima profundul regret fata de trecerea in eternitate a sculptorului Vlad Ciobanu, "unul dintre cei mai valorosi artisti si oameni de cultura din tara noastra", potrivit Agerpres.* Nascut la 11 aprilie 1948, in comuna Pungesti, judetul Vaslui, a…