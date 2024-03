138.000 de euro a costat promovarea României la Milano și Roma Romania e promovata in Italia! Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) lanseaza o campanie de promovare outdoor a Romaniei in Roma și Milano – Italia, care se va derula in perioada 26 martie – 24 aprilie a.c. Mai exact, campania „Lasciati sorprendere dalla Romania!” invita trecatorii sa ne descopere țara, printr-o selecție de imagini spectaculoase care vor fi afișate pe 2 tramvaie și 100 de panouri publicitare, aflate in 67 de stații de metrou din Milano, precum și pe 90 de autobuze urbane din Roma, a anunțat ministerul intr-un comunicat de presa. entru desfașurarea campaniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

