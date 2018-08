Stiri pe aceeasi tema

- Incidente violente s-au petrecut la mitingul din Piata Victoriei intre manifestanti si fortele de ordine pe parcursul a zeci de minute. Jandarmii au intervenit cu spray-urile cu piper din dotare deoarece protestatarii au incercat sa ocupe spatiul din fata Guvernului si au fortat gardurile, aruncand…

- Numarul jandarmilor care vor fi prezenti, vineri, pentru a asigura ordinea la mitingul din Piata Victoriei va fi dimensionat gradual in functie de numarul protestatarilor, au precizat, joi, intr-o conferința de presa, reprezentantii Jandarmeriei. Aceștia i-au indemnat pe participantii la protestul din…

- Indemnurile politicienilor la revolte in strada provoaca reacții și gesturi extreme pentru protestatarii #rezist. Un bucureștean care dorește sa participe la manifestațiile din Piața Victoriei și-a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu o arma automata in mana scriind „Fara penali in funcții…

- Sediul Organizației Județene PSD Mureș a fost vandalizat, in noaptea de 21 spre 22 iunie 2018, anunța filiala partidului pe pagina oficiala de Facebook. Autori necunoscuți au aruncat cu mai multe borcane care conțineau gem in reclama luminoasa amplasata desupra intrarii sediului din Piața Trandafirllor…

- Facebook a anunțat mai multe formate noi care ar putea crește gradul de interactivitate pe platforma sa video, compania anunțand posibilitatea de a insera in video-urile live jocuri interactive, sondaje sau concursuri de cultura generala. Facebook spera sa devina mai interesanta pentru creatorii de…

- Peste 10.000 de persoane s-au adunat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei, pentru mitingul organizat de PSD – ALDE. Imbracați in alb, participantii la miting flutura steaguri tricolore si ale Uniunii Europene, dar au desfasurat si un drapel al Romaniei lung, care este purtat pe o mare parte din…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…