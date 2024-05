Stiri pe aceeasi tema

- Femeia de 52 de ani din Caracal, care pe 4 aprilie a intrat in stop cardio-respirator dupa o intervenție endoscopica facuta la o clinica privata de catre Alin Demetrian, a murit pe 3 aprilie, a anunțat Poliția Dolj. Aceasta este a cincea victima a fostului manager al Spitalului Județean Craiova.„In…

- Alin Demetrian, fostul manager al Spitalului de Urgența din Craiova, a fost acuzat ca ar fi intervenit chirurgical in cazul unei paciente, deși se afla sub control judiciar, iar magistrații dispusesera in cazul sau ca nu-și mai poate desfașura activitatea de medic chirurg.

- Incendiu puternic la un bloc de 8 etaje din Capitala. Doua persoane au murit, dupa ce focul a cuprins etajele 7-8. Un copil a suferit un atac de panica, iar alte trei persoane au fost deja transportate la spital. Incendiul a izbucnit la un bloc de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, din Sectorul 3, informeaza…

- O fetița de 5 ani a murit in aceasta seara, intr-un accident rutier petrecut in localitatea valceana Mihaești. Polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier in localitatea Mihaești, pe DN 67, km 181 + 700 m. Potrivit IPJ Valcea , o coliziune a avut loc intre doua…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova va transforma in camera de studiu cabinetul cunoscutului profesor Corneliu Sabetay, medic in cadrul Clinicii de Chirurgie si Ortopedie Pediatrica a unitatii sanitare. Camera de studiu ii va purta numele ca semn de apreciere. Decizia spitalului vine…

- Politistii argeseni propun procurorilor trimiterea in judecata a unui medic ginecolog de la un spital din Bucuresti, acuzat ca a pus in pericol viata unei paciente. In urma unei operatii de extirpare a ovarelor, medicul a externat-o pe femeie mai devreme decat era cazul, pacienta ajungand cu septicemie…

- Incidentul s-a produs, miercuri, 6 martie, pe drumul național DN 72, in afara localitații Dragodana, județul Dambovița, dupa ce o mașina a intrat in coliziune cu un ansamblu rutier, informeaza Agerpres.„Politistii s-au deplasat la fata locului, unde au constatat ca s-a produs o coliziune intre un ansamblu…

- In urma exploziei care a avut loc in salonul spitalului Movila din Ploiești, o femeie a suferit arsuri extrem de grave pe suprafața corpului. Din pacate, in ciuda eforturilor medicilor de a o salva, aceasta a murit.