- Omul de afaceri Ion Tiriac a declarat, duminica, dupa finala de la Tiriac Open, ca va construi o arena de tenis la Otopeni pentru turneul gazduit acum de baza sportiva Nastase/Marica din Capitala, insa ridicarea acesteia va fi ingreunata de birocratie. De asemenea, fostul tenisman a mentionat ca in…

- Tenismanul maghiar Marton Fucsovics a castigat turneul ATP 250 Tiriac Open, disputat in aceasta saptamana la baza sportiva Nastase/Marica din Capitala, dupa ce l-a invins in finala pe argentinianul Mariano Navone, in doua seturi, cu 6-4, 7-5. Maghiarul clasat pe locul 82 ATP s-a impus dupa doua ore…

- Brazilianul Joao Fonseca, beneficiar al unui wild card la Țiriac Open, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului, dupa ce l-a invins pe Radu Albot, 34 de ani, cu 7-6 (2), 6-2. Adolescentul sud-american e cel mai tanar jucator ajuns in aceasta faza in istoria turneului. Al doilea sfert de finala…

- Cel mai promițator jucator de la turneul Țiriac Open, brazilianul Joao Fonseca, a reușit joi calificarea in sferturile de finala dupa ce l-a invins pe moldoveanul Radu Albot (139 ATP), scor 7-6(2), 6-2.

- Iubitorii „sportului-alb“ vor putea savura, incepand de astazi, un turneu masculin de nivel inalt la baza Nastase / Marica. Aici, in prim-plan va fi Stan Wawrinka (Elveția, 39 de ani) in CV-ul caruia figureaza trei trofee de Grand Slam la simplu.

- Nume importante din tenisul masculin se vor afla la startul turneului Țiriac Open (ATP 250) de la București, iar in primul tur se vor intalni Stanislas Wawrinka (multiplu campion de Grand Slam) și Nuno Borges (favorit 7).

- Simona Halep (32 de ani) a anunțat ca accepta invitația organizatorilor de la Miami Open. Dubla campioana de Grand Slam va reveni in circuit la turneul programat intre 17 și 31 martie 2024. Odata cu prezența Simonei Halep la Miami Open s-a setat un record absolut in istoria tenisului. 16 campioane de…

- Odata cu ieșirea grecului Stefanos Tsitsipas din TOP 10 ATP, are loc o premiera atipica in Era Open. Niciun jucator cu rever cu o singura mana nu se va mai afla in Top 10 ATP, premiera dupa 1973, cand a fost inființata Era Open. ...