Ziua Europei: Monumente importante din intreaga UE vor fi iluminate. Printre ele, si 10 din Romania

- Filarmonica Pitești organizeaza luni, 15 aprilie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, recitalul cameral de harpa, flaut și pian susținut de Andrei Olaru, Shuyu Yang (Taiwan) și Theodor Dumitru. In program: M. Tournier – „Sonatine op. 30 pentru harpa solo”, C. P. Basacopol – „Sonata pentru…

- „2020” – o comedie neagra cu iz de drama și bucluc, intra din 15 martie in cinematografele din toata țara Regizorul Bobby Barbacioru și Vent D’Est aduc la viața un lungmetraj exuberant, inspirat din scurtmetrajul „Remisivir” (premiat cu Remi Gold la World-Fest Houston) …

- Astazi, liderii PNL Nicolae Ciuca, Lucian Bode și Rareș Bogdan au vizitat diaspora romana din Spania. Au avut loc intalniri cu membrii comunitații romanești și preoții romani din Spania. Intr-un an electoral tensionat, mesajul romanilor stabiliți in Spania catre reprezentanții PNL a fost clar: ascensiunea…

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat ca a decis sa intre in competitie pentru functia de secretar general al NATO, argumentand ca decizia are la baza performanta Romaniei, experienta acumulata pe parcursul celor doua mandate de presedinte al Romaniei, intelegerea profunda a provocarilor cu care se…

- „In primul rand, impartasesc aceasta frustrare. Am aterizat aseara tarziu si, cand am dat pasaportul la sosire, mi-am amintit ca aceasta este o preocupare si o frustrare prin care fiecare cetatean roman, in fiecare zi, trebuie sa treaca. Este o discriminare, daca pot sa o spun foarte direct, dupa atatia…

- Romania face eforturi importante in ceea ce privește reactoarele de mici dimensiuni, care ar putea-o transforma in lider in domeniul tehnologiilor curate. Pana in prezent, insa, minireactoarele modulare nu au fost testate, scrie Politico, care a facut un reportaj in județul Dambovița. La Doicești, in…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a subliniat din nou angajamentul Romaniei in sprijinirea parcursului european al romanilor din Republica Moldova in cadrul unei intalniri importante cu vicepremierul pentru Integrare Europeana al țarii vecine. Preocuparea pentru consolidarea relațiilor bilaterale…