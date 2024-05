Stiri pe aceeasi tema

- Senatul american a aprobat marți, cu o larga majoritate, pachetul de ajutor destinat Ucrainei, punand capat mai multor luni de blocaj in care Kievul s-a confruntat cu lipsa resurselor militare pe front, in timp ce Rusia continua sa avanseze, relateaza The Guardian și agenția Reuters, citata de News.ro.Aprobarea…

- Cea mai recenta actualizare a bazei de date a Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI) cu privire la cheltuielile militare a constatat ca cheltuielile militare globale au crescut cu aproape 7% in 2023, o creștere de la an la an nemaiintalnita din 2009. Luni, Institutul Internațional…

- Asta in contextul in care, in anul 2022, roșiile turcești au avut cel mai ridicat nivel de pesticide .Cu toate astea, exportatorii turci se așteapta la o creștere a cererii de tomate din producția interna pe piața europeana, asta pentru ca, spun aceștia, producția europeana este in scadere.In importul…

- Cheltuielile Europei pentru importurile de arme ajung la 480 de miliarde de dolari (443 de miliarde de euro) Cheltuielile europene pentru arme au crescut vertiginos de la invadarea Ucrainei de catre Rusia. Potrivit unui raport recent al Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace din Stockholm…

- Veniturile din vanzarile de arme și servicii militare inregistrate de catre cele mai mari 100 de companii de pe mapamond au totalizat, in 2022, suma de 597,220 miliarde USD, potrivit unei analize a Institutului Internațional de Cercetare a Pacii din Stockholm (SIPRI). Romania nu apare in topul marilor…

- Rusia nu admite ca ar avea de restituit Tezaurul Romaniei, așa cum a confirmat inclusiv Parlamentul European, ci pretinde ca Romania ar avea de platit Rusiei circa patru miliarde de dolari, drept “reparații” pentru faptul ca Romania a luptat impotriva URSS in cel de-al doilea Razboi Mondial. Ministerul…

- Armata Romana se modernizeaza. Concret, urmeaza sa se infiinteze un batalion de drone militare Bayraktar, care va operationalizat de Batalionul 184 Senzori si Aparare Antiaeriana din Timisoara. Batalionul 184 Senzori și Aparare Antiaeriana din Timișoara, care va operaționaliza aceste drone, este in…

- Exporturile rusesti spre Europa au scazut cu peste doua treimi in 2023, dupa ce UE si-a redus drastic achizitiile de petrol si gaze rusesti, arata datele oficiale publicate luni, transmite AFP, relateaza Agerpres.Exporturile de bunuri ale Rusiei spre Europa au scazut anul trecut cu 68% pana la 78,8…