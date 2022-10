Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu o saptamana, Spynews.ro prezenta in exclusivitate scandalul momentulului, cel in care era implicata Carmen de la Salciua, producatorul ei ,Nek, dar și cantarețul Karym. Artistul o acuza pe interpreta și pe Nek de furt intelectual, dupa ce la piesa pe care amandoi au facut-o in colaborare…

- Ministerul Sanatații a explicat situația reclamata de deputatul USR Emanuel Ungureanu, intr-un comunicat de presa, susținand ca, in PNRR este ”recomandata utilizarea asistenței tehnice furnizate de organizații și instituții internaționale, respectiv Organizația Mondiala a

- ROBOR la 3 luni a scazut, la o zi dupa ce guvernatorul BNR a acuzat bancile ca majoreaza artificial indicele Robor la 3 luni scade miercuri la 8,06%, de la 8,14% marti, dupa ce guvernatorul BNR Mugur Isarescu a acuzat cu o zi inainte ca bancile majoreaza artificial indicele. In numai o saptamana, Robor…

- Luminița Anghel, in varsta de 53 de ani, a postat un mesaj dur pentru toți cei care o acuza ca a exagerat cu operațiile estetice. Artista a publicat și o imagine cu ea, de pe vremea cand avea 18 ani.„Buna dimineața, dragilor! Voi cum va descurcați cu cei care va spun rautați? Cu cei care știu mai bine…

- Mircea Rednic și Anamaria Prodan au reacționat in urma declarațiilor facute de Hristu Chiacu (35 de ani) la GSP Live, cu privire la presupusele comisioane ale imprumutului lui la Khazar Lankaran, in 2011. Hristu Chiacu a povestit culisele imprumutului la Khazar Lankaran in 2011, in perioada in care…