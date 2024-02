Stiri pe aceeasi tema

- Patronul lui FCU Craiova, Adrian Mititelu, a fost acuzat de un avocat, Bogdan Grigore, ca l-a lovit și scuipat in centrul Craiovei. Victima i-a facut plangere penala, iar poliția confirma incidentul. Adrian Mititelu este in centrul unui scandal monstru la Craiova. Patronul lui FCU Craiova este acuzat…

- In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Adrian Mititelu contesta delegarea „centralului” Horațiu Feșnic și a arbitrului VAR Andrei Chivulete la meciul Rapid - FCU Craiova, din runda cu numarul 22 a Superligii. Rapid - FCU Craiova este programat vineri, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi…

- Daniel Onoriu a facut primele declarații dupa ce a fost acuzat ca a batut-o pe fosta lui partenera de viața, Isabela. Cum se apara pilotul de raliuri. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.