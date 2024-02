Mire ghinionist. În loc să ajungă la altar, a mers la secția de poliție. În ziua nunții a făcut nu mai puțin de patru accidente In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul pe o strada din orașul Ștefanești (Argeș), mirele a pierdut controlul volanului și a lovit gardul unui imobil și un indicator rutier. Și-a continuat deplasarea, fara a sesiza organele de poliție, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un biciclist pe care… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

