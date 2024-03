Argeș. Minor pe bicicletă, lovit de mașină Un minor de 13 ani a fost accidentat de un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, in comuna Ungheni. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii Formațiunii Rutiere Costești, a rezultat ca minorul de 13 ani, care se deplasa pe o bicicleta, pe DN 65A, in comuna Ungheni, in imprejurari care vor fi […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biciclist izbit cu brutalitate de o masina, chiar in timp ce traversa pe o trecere de pietoni, in Timisoara. Impactul a fost filmat de o camera aflata la bordul unei masini, iar pe imagini se vede momentul in care soferul intra cu viteza in barbat, desi la semafor era culoarea rosie. Barbatul, aruncat…

- Edvard Novak, fiul cel mare al fostului ministru al Sportului, Eduard Novak, a fost victima unui accident rutier, in timp ce se afla la un antrenament cu bicicleta. Edvard (20 de ani) a avut nevoie doar de o mica interventie chirurgicala, a anuntat fostul ministru.

- Un batran de 73 de ani, din Gura Ocniței, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost accidentat de o mașina, in timp ce se afla pe bicicleta. Autoturismul implicat in accident era condus de o șoferița incepatoare, de 18 ani, din Ocnița. Accidentul a avut loc, marți, 13 februarie, pe drumul județean…

- In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- In ziua de 24 ianuarie 2021, cand urma sa aiba loc cununia civila cu actuala sa soție, un barbat plecat cu mașina ca sa-l ia pe naș de la serviciu a reușit performanța de a comite mai multe infracțiuni, dupa ce a provocat nu mai puțin de patru accidente rutiere. In timp ce se deplasa cu autoturismul…

- Un accident de circulatie soldat cu decesul unui barbat a avut loc duminica noapte, pe DN 25, in interiorul localitatii Bucesti, din comuna Ivesti, informeaza IPJ Galati. Inspectoratul de Politie Judetean Galati a fost sesizat telefonic prin apel la S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca pe DN 25, in…

- O femeie de 75 de ani a fost ranita duminica dimineața, dupa ce mașina in care se afla a ieșit de pe strada și a lovit un gard, anunța ISU Argeș. Femeia a facut atac de panica și a fost dusa la spital.

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.