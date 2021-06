Stiri pe aceeasi tema

- Vine weekendul, ai chef de o ieșire din oraș și n-ai nimic aranjat? Nimic mai simplu: un bagaj ușor, urci in autocar și, plecat din București, in 3 ore ești la Mahmudia, pe brațul Sfantu Gheorghe al Dunarii....

- Sfarșitul de saptamana vine cu doua premiere la Ateneul Național din Iași. Cei mici sunt așteptați sambata, 22 mai 2021, la premiera unui spectacol de magie, pregatit de Teatro Blu, intitulat „Magic Dreamcatcher”. Spectacolul va avea loc in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan”, incepand cu ora 11.00.…

- Volumul al doilea al Atlasului lingvistic al dialectului aroman, avandu-i ca autori Nicolae Saramandu si Manuela Nevaci, a vazut recent lumina tiparului la Editura Academiei Romane. Potrivit unui postari pe pagina de Facebook a Academiei Romane, aparitia acestui al doilea volum constituie un important…

- Administrația Bazinala de Apa Argeș-Vedea a demarat o noua acțiune de igienizare pe cursurile de apa. Personalul Sistemului de Gospodarire a Apelor Argeș intervine pentru indepartarea deșeurilor și igienizarea malului drept al raului Doamnei in zona aval baraj Maracineni, intre calea ferata Golești…

- Pastor amendat pentru organizarea unui botez pe malul Dunarii Foto: Jandarmeria Galați. Un pastor a fost amendat cu 3.000 de lei pentru organizarea unui botez pe malul Dunarii cu încalcarea prevederilor legale. Conform Jandarmeriei Galați, în urma unei sesizari, un echipaj s-a…

- Seria evenimentelor „Citadela naivilor", de la Palatul Culturii din Iasi, inițiata de Muzeul Etnografic al Moldovei cu scopul de a pune in valoare lucrarile de arta naiva și pe creatorii acestora, continua in aceste zile cu o expoziție care il readuce in atenția publicului pe artistul Calistrat Robu,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep (29 ani, 3 WTA), favorita 3, s-a calificat spectaculos in turul doi al turneului Miami Open (WTA), dotat cu premii totale de 3.260.190 dolari, dupa ca e trecut cu 3-6, 6-4, 6-0 de franțuzoaica Caroline Garcia (27 ani, 51 WTA).

- MOLDOVA NOUA – Povestea iazului Bosneag Extindere de la Moldova Noua este una demna de filmele lui Tarantino. Fara cap si fara logica, dar cu o desfasurare a evenimentelor de-a dreptul uimitoare! Pe scurt: din fostele exploatatii ale Moldomin-ului, acest iaz a fost lasat de izbeliste. Praf ridicat in…