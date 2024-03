Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Culturala Romantic Art, in asociere cu Primaria Municipiului Suceava și Consiliul Local Suceava, organizeaza ediția a VII-a a Festivalului Internațional de Muzica Ușoara pentru Copii și Tineri „Voci de Ingeri”. Evenimentul va avea loc in perioada 19 – 21 Aprilie 2024, la Teatrul Municipal…

- Școala Populara de Arte din Targu Mureș, alaturi de Canto Melody și Teatrul Ariel organizeaza joi, 22 februarie, incepand cu ora 17:00, un spectacol „romantic", intitulat „Poveste de dragoste". Sala Mare a Teatrului pentru Copii și Tineret Ariel, aflat pe strada Poligrafiei, nr. 4, va gazdui evenimentul…

- Ateneul Național din Iași va invita Sambata, 9 Martie, de la ora 20:00 in Sala Mare de Spectacole „Radu Beligan” la un spectacol extraordinar de Ziua Femeii, oferit de Corul de Copii al Municipiului Iași, dirijor Raluca Zaharia, Corul Marii Uniri, dirijor Madalin Munteanu și actorii Ateneului Național…

- Municipiul Sebeș, prin Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, organizeaza, in luna mai 2024, o noua ediție a Festivalului Internațional „Lucian Blaga”, una dintre cele mai longevive și prestigioase manifestari cultural-științifice din Romania, ajunsa la cea de-a XLIV-a ediție. O tradiție frumoasa in…

- Și anul acesta ne mandrim cu rezultatele elevilor de la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, inscriși la cea de-a XXIV-a ediție a Concursului Național de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”, desfașurat in data de 27 ianuarie 2024, la Palatul Cultural Blaj. Sub atenta indrumare a doamnelor profesoare:…

- Primarul Capitalei a anuntat ca mai multe manifestari artistice , cum ar fi concerte, expozitii, spectacole de teatru, lecturi interactive, ateliere pentru copii, vor avea loc in Bucuresti, in perioada 15 - 18 ianuarie, de Zilele Culturii Nationale.„Celebram Ziua Nationala a Culturii, 15 ianuarie, prin…

- Dar din dar se face suflet la Moreni! La inițiativa Direcției de Asistența Sociala, in curtea primariei a avut loc saptamana trecuta un Targ caritabil. S-au strans donații importante atat de la angajați, cat și de la alte persoane care au vizitat standurile acestui targ. Astazi, in apropierea Sarbatorii…

- In Pastorala de Craciun, Inaltpreasfințitul Casian, arhiepiscopul Dunarii de Jos, le cere credincioșilor și clericilor, ”sa-i luam pe copii ca modele in viata noastra mult prea afundata in griji, in preocupari solitare si in atitudini adesea neprietenoase fata de semeni, orientate mai mult spre bucuriile…