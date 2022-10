Stiri pe aceeasi tema

- Daca vrei inca un preparat pentru pus in camara și ai ramas in „pana” de idei, atunci trebuie neaparat sa incerci dulceața de struguri roșii. Este un deliciu la borcan pentru iarna, iar gospodinele din Romania il adora. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar modul de preparare este unul ușor. Iata care…

- Romanii adora sa prepare legume umplute, iar in topul lor se afla vinete, roșii și ardei. Gospodinele gatesc ardei roșii umpluți in unele zone, iar in alte locuințe se consuma doar cei verzi și care au un gust puțin mai amarui. Aceștia pot fi umpluți cu carne sau cu alte legume și puși la murat […]…

- Daca vrei inca un preparat pentru pus in camara, atunci trebuie neaparat sa incerci dulceața de salcam cu lamaie. Este un deliciu la borcan pentru iarna, iar gospodinele din Romania il adora. Nu ai nevoie de multe ingrediente, iar modul de preparare este unul ușor.

- In aceasta perioada toate gospodinele pregatesc dulcețuri, compoturi și muraturi care sa le puna in camara, peste iarna. Daca ai ramas in „pana” de idei și nu știi ce dulceața sa mai pregatești, noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simplu și delicioasa rețeta pentru dulceața de pepene galben,…

- Prețurile la paste și sos de roșii ar putea crește in curind din cauza secetei record. De curind, Bloomberg a raportat ca statul California, cel mai mare producator mondial de roșii, trece prin cea mai grava seceta din ultimii 1.200 de ani, transmite jurnal.md. {{633327}}„Avem nevoie disperata de ploaie.…

- Iți dorești sa ii surprinzi pe cei dragi ție cu deliciile din camara, dar te-ai saturat de vechile rețete, iar pentru iarna aceasta vrei ceva diferit fața de tot ce ai facut pana acum? Noi venim cu soluția și iți prezentam cea mai simpla și delicioasa rețeta pentru dulceața de piersici. De ce ingrediente…

- Nu poți sa-ți iei tortul și sa-l și mananci. Este o expresie care ii avertizeaza pe oameni sa nu-și doreasca lucruri care sunt inerent incompatibile. China ar face bine sa țina seama de aceasta vorba de duh, scrie Bloomberg.

- Seceta din ultima perioada a afectat sute de hectare de culturi din Prahova, in special pe cele din zona de Sud si Est a judetului. Prefectul Virigiliu Nanu si subprefectul Emil Draganescu au vizitat, astazi, mai multe localitati afectate de seceta si au discutat cu agricultorii despre posibile solutii…