- Vești triste pentru fanii fotbvalului romanesc! Dorinel Munteanu, antrenorul echipei Oțelul Galați nu trece prin cea mai buna perioada din viața lui. Tehnicianul se confrunta cu probleme grave de sanatate. Iata mesajul transmis de conducerea clubului!

- Partida de fotbal Dinamo București – Otelul Galați, are loc duminica, de la ora 20.00. Antrenorul galațenilor, Dorinel Munteanu, a activat ca fotbalist in tricoul bucurestenilor timp de doua sezoane. De asemenea, el a antrenat Dinamo, pentru o scurta perioda, in 2012-2013, conform mediafax. 22 decembrie…

- Dorinel Munteanu (55 de ani), antrenorul Oțelului Galați, a reacționat dupa scandalul iscat la finalul meciului cu Rapid, cand a avut un derapaj rasist la adresa fanilor giuleșteni. La finalul meciului din Giulești, 2-1 pentru Rapid, antrenorul de la Oțelul Galați a avut o remarca rasista ca fanii…