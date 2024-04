Stiri pe aceeasi tema

- Cu toate ca poate parea neobișnuit, consumul de ceai de usturoi poate aduce o serie de beneficii surprinzatoare pentru sanatate. Puțini sunt conștienți de puterea acestui lichid aromatic, dar cercetarile recente arata ca acest obicei poate aduce numeroase avantaje pentru organism.

- Ceaiul de cardamom devine din ce in ce mai popular datorita numeroaselor sale beneficii pentru sanatate. De la detoxifierea organismului pana la imbunatațirea digestiei și pana la susținerea sanatații inimii, aceasta bautura poate fi un aliat de nadejde.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a fost intrebat in emisiunea Insider politic, difuzata sambata, la Prima TV, daca mananca bio. „Da, mananc bio. Am un solar pentru familie unde producem bio, nu folosim pesticide. Ma bucur ca zona de lactate a avut o explozie pe partea de bio, folosesc produse bio…

- Intr-o lume in care sanatatea devine din ce in ce mai importanta, cautam mereu soluții naturale și eficiente pentru a ne menține starea de bine. Cu toate acestea, unele dintre cele mai puternice remedii se afla chiar sub „nasul” nostru, adesea in alimentele obișnuite pe care le consumam. Un exemplu…

- Ceaiurile sunt utile pentru remedierea multor probleme ale organismului. Daca vrei sa ai un par sanatos și o piele ferma, iar toate virusurile sa stea departe de tine, trebuie sa bei un anumit ceai. Iata despre ce este vorba și ce beneficii are pentru corpul tau.

- Uleiul de masline este recunoscut ca fiind printre cele mai sanatoase tipuri de ulei pentru consum. Uleiul de masline de tescovina este obținut din pulpa și resturile de masline ramase, procesat folosind un solvent și hexan pentru extracție. De asemenea, acesta este sigur pentru consum de catre oricine,…

- Ceaiul de patlagina este cunoscut pentru proprietațile sale benefice pentru sistemul respirator și pentru efectul sau calmant asupra gatului iritat. Planta comuna și larg raspandita este cunoscuta și sub numele de „Plantago”.