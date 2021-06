DSU: 51 localităţi din 22 judeţe, afectate de vremea nefavorabilă Vremea nefavorabila a afectat 51 localitati din 22 judete, de vineri de la ora 7.00 pana sambata dimineata, la aceeasi ora, a informat Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU). Astfel, in contextul fenomenelor hidrometeorologice prognozate, s-au inregistrat efecte in 51 localitati din judetele Alba, Arges, Arad, Bacau, Bihor, Brasov, Buzau, Cluj, Caras-Severin, Constanta, Covasna, Gorj, Hunedoara, Ilfov, Ialomita, Maramures, Mures, Satu Mare, Suceava, Timisoara, Teleorman si Valcea. In aceste zone s-a intervenit sau se intervine in continuare pentru evacuarea apei din o casa, o anexa gospodareasca,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

