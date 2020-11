Stiri pe aceeasi tema

- Direcția de Sanatate Publica are conducere militara, colonelul Daniel Chelcea, pana marți director medical la Spitalul Militar de Urgența Sibiu, urmand sa preia mandatul de miercuri. Chelcea a declarat...

