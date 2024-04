Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Fechet, actualul ministru al Mediului și președintele PNL Bacau, a anunțat ca va candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Bacau. Candidatura lui a fost validata de Biroul Politic Național. Anunțul lui Mircea Fechet vine la aproape o saptamana de la conferința de presa pe…

- George Tuța, candidatul PNL – PSD la Primaria Sectorului 1, a aratat astazi pe viu ce inseamna nepasarea primariței Clotilde Armand fața de salubritatea din sector. George Tuța i-a invitat pe ministrul Mediului, Mircea Fechet, comisarul general al Garzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, și reprezentanți…

- Intr-o intervenție directa la Antena 3, Cristian Popescu Piedone, candidatul pentru funcția de primar al Primariei Municipiului București, a vorbit despre strategia sa de campanie, subliniind prezența icoanei Sfantului Gheorghe și determinarea de a continua lupta electorala. Intrebat despre prezența…

- Ghidurile de finanțare pentru Programele Rabla Clasic și Rabla Plus au fost publicate in Monitorul Oficial, a anunțat ministrul Mediului, Mircea Fechet. De luni, 19 martie, ora 10:00, persoanele fizice se pot adresa producatorilor validați, in vederea indeplinirii formalitaților de inscriere in cadrul…

- Bisericile vor sa devina prietenoase cu mediul. Statul ofera ajutor parohiilor care vor sa-si instaleze panouri fotovoltaice. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Mircea Fechet, a anunțat astazi, la Bacau, in comuna Magirești, lansarea Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice…

- La Dialogurile Puterii, ministrul Mediului, Mircea Fechet, iși propune sa rezolve problemele cetațenilor cu Urșii Carpatini. Din poarta-n poarta, Ursul Carpatin, prin parcuri, rezervații, la deal și la campie, in curțile oamenilor, doar plimbat, dar nu suficient ca noi, oamenii, sa ne simțim in siguranța.…

- ANAR a anunțat ce se va intampla cu cele 48 de subsectoare din stațiunile Mamaia, Constanța, Venus, Saturn, Mangalia și Vama Veche. Administrația Naționala „Apele Romane” (ANAR) a finalizat inventarierea sectoarelor de plaja ramase neadministrate dupa cele trei etape de licitație din 2023. Conform Ordonanței…

- Biroul Politic Național al PNL a luat, la ședința din 31 ianuarie 2024, o decizie oarecum surprinzatoare, care a tulburat rau apele in partid. Astfel, președinții de organizații județene nu mai pot sa faca balet politic la alegerile locale și europarlamentare din acest an. Președinții de organizații…