Stiri pe aceeasi tema

- Parinții copiilor cu varsta pana in 2 ani inclusiv vor putea incasa lunar, din partea statului, suma de 718 de lei. Ce reprezinta banii și in ce circumstanțe sunt acordați, poți afla in randurile de mai jos. Ce acte trebuie sa depui la dosar, pentru a intra in posesia sumelor de bani. Modificari in…

- Deputatul Vlad Popescu Piedone și-a lansat campania de strangere de semnaturi pentru Primaria Sectorului 5, unde, acum, este primar tatal sau – Cristian Popescu Piedone. „Sunt ambițios și hotarat sa-mi depașesc profesorul in realizari!”, spune tanarul candidat la Primaria sectorului 5. Iata mesajul…

- Nicolae Ciuca a invocat inspirația divina cand a decis sa formeze alianța cu PSD. ”Dumnezeu ne-a luminat mintea”, a declarat el. Gabriela Firea este cunoscuta pentru faptul ca se inconjoara de cruci, icoane și alte simboluri religioase, la fel ca mulți alți politicieni. Aceștia il invoca pe Cel de Sus…

- O localitate din județul Mehedinți, situata pe malul Dunarii, langa Drobeta-Turnu-Severin, a devenit paradisul palmierilor plantați pe marginea drumului, neasfaltat, de altfel. Satul uitat de lume de la Dunare s-a transformat intr-un adevarat paradis al palmierilor, pentru ca nu mai puțin de 150 de…

- Romani si turiștii care calatoresc cu mașina spre Grecia vor putea ajunge mai rapid și mai ușor in vacanța. Tunelul de autostrada Jeleznița, care conecteaza Bulgaria de Grecia, a fost finalizat si dat in folosinta.

- Procuratura belgiana cere 12 luni de inchisoare pentru cei doi hoți romani care au incercat sa jefuiasca o brutarie din Perk, la sfarșitul anului trecut. Ei au fost prinși de brutarul Stijn Vanderveken, care a fost și el prezent la proces. „Vreau sa ne simțim in siguranța ca cetațeni ai Belgiei”, a…

- Patru romani reveniți recent din Zanzibar au fost diagnosticați cu malarie, unul fiind internat in stare grava la terapie intensiva, in Spitalul ”Victor Babeș” din București, a anunțat managerul acestei unitați medicale. In legatura cu acești pacienți, dr. Simin Florescu, managerul Spitalului ”Victor…