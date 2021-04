Drob de ciuperci – rețetă. Combinații delicioase de drob cu care să surprinzi Drob de ciuperci vegan, de post sau combinat cu carne de miel ori de pui. Indiferent ce varianta alegi, iata cateva rețete deosebite cu care poți sa-ți surprinzi familia. Drobul este o rețeta tradiționala de Paște, dar poate fi consumat oricand in timpul anului. Rețete de drob de ciuperci pot fi facute cu carne sau de post, in funcție de preferințe. Cuprins: Drob de ciuperci – rețeta simpla Drob de ciuperci – rețeta pentru masa de Paște Drob de ciuperci vegan cu legume Rețeta drob de ciuperci cu miel Drob de ciuperci cu pui Beneficiile ciupercilor Drob de ciuperci – rețeta simpla Drob de ciuperci-… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pastarnacul, Pastinaca sativa, este leguma radacinoasa folosita din cele mai vechi timpuri atat in alimentație, cat și pentru tratarea mai multor tipuri de afecțiuni. Descopera care sunt beneficiile consumului de pastarnac și ce rețete culinare poți face acasa. Pastarnacul este bogat in vitamine și…

- Fisticul este bogate in fibre, vitamine și minerale, dar și grasimi sanatoase, iar asta il face un aliment foarte bun pentru organism. Descopera ce valori nutriționale are, dar și ce beneficii aduce pentru organism consumul de fistic. Fisticul este un arbust de mici dimensiuni, nativ din Asia Centrala,…

- Broccoli este leguma care face parte din familia cruciferelor, bogata in antioxidanți, vitamine și saruri minerale, dar saraca in calorii. Afla de ce este recomandat sa introduci in alimentație și consumul de broccoli și care sunt sunt cele mai bune rețete pe care le poți incerca acasa. Broccoli, Brassica…

- Capșunul este fructul cultivat in majoritatea regiunilor din țara noastra, atat pe suprafețe mici, cat și pe suprafețe mai extinse, deoarece se planteaza ușor și se pot obține producții inca din primul an de plantare. Afla tot ce trebuie sa știi despre capșuni. Citește despre plantarea, ingrijirea,…

- Supa de chimen este unul dintre cele mai aromate preparate culinare, foarte ușor de pregatit acasa din doar cateva ingrediente aflate la indemana oricui. Mai jos iți spunem doua rețete de supa de chimen pe care sa le incerci. Chimenul, in denumirea științifica “Carum Carvi”, este recunoscut pentru calitațile…

- Smoothie este bautura fresh pe care o poți face din fructe sau legume proaspete ori congelate, lapte, gheața și orice sirop preferat. Este un shake bogat in vitamine și minerale pe care il faci in doar cateva minute cu ajutorul unui blender ori a unui robot de bucatarie. Mai jos iți spunem cateva rețete…

- Compoziția hranitoare și textura fina a sapunului poate fi obținuta și acasa datorita ingredientelor delicate pe care le poți pregati chiar tu. Invața cum sa faci sapun de casa. Sapunul natural facut in casa este opțiunea ideala pentru a inlocui produsele cosmetice din comerț. Mai jos iți propunem cateva…

- Uneori aveți nevoie de un mic dejun sanatos și preparat dinainte. Fie ca-l împarțiți cu mai mulți sau doar încercați sa mai degajați dimineața unei zile pline, aceasta caserola va va servi de minune. O caserola tipica pentru micul dejun include cârnați și cartofi. Aceasta conține…