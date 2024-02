Tartă cu lămâie şi bezea Aluat tarta (pentru un cerc cu diametrul de 20 de cm) 110 gr. faina 40 gr. zahar pudra 10 gr. pudra de migdale 10 gr. amidon 1 gr. sare 60 gr. unt 82% grasime 25 gr. ou Se taie untul rece in cuburi mici si se amesteca cu restul ingredientelor. Aluatul obtinut se inveleste in folie alimentara si se lasa la frigider 30 de minute. Se intinde intr-o tava de tarta cu diametrul de 20 cm si se mai lasa la frigider pana cand se incalzeste cuptorul la 180 grade. Se coace tarta timp de 15 minute. Crema de lamaie 100 ml zeama de lamaie 75 gr. ou 75 gr. zahar 18 gr. coaja rasa de lamaie 100 gr. unt 82% grasime… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

