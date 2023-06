Stiri pe aceeasi tema

- Irinel Columbeanu, fostul soț al Monicai Gabor, a plecat in SUA pe banii actualului soț al acesteia! Afaceristul denumit de presa dupa bautura pe care o comercializeaza, Mr Pink, i-a platit septuagenarului roman calatoria, cadou pentru recenta sa aniversare. Irinel, care a implinit 66 ani, nu și-a mai…

- Peste 600 de persoane cu dizabilitați din municipiul Deva, incadrate in gradul de handicap „grav cu asistent personal”, primesc indemnizația aferenta luna mai. Aproape 1.200.000 de lei de la bugetul local vor intra in conturile acestora, joi, 8 iunie 2023. Concret, suma de 1.190.046 de lei…

- Primaria Buzau a anunțat programul spectacolelor de la ediția din acest an a targului Dragaica. Anunțul Primariei: Timp de 17 zile, Buzaul se va bucura de muzica, distracție, bucate tradiționale, dar va fi și un important targ, ce va aduna peste 100 de comercianți din toata țara. Muzica populara, muzica…

- Directia de Sanatate Publice colaboreaza cu Filiala din Iasi a Crucii Rosii intr-un amplu proiect care are ca scop descurajarea adolescentilor care intentioneaza sa se apuce de fumat. In acest proiect vor fi derulate mai multe actiuni de informare, atat in randul tinerilor, cat si in cadrul populatiei…

- ■ in organigrama exista 1.000 de posturi, din care 840 ocupate ■ 12 angajați cumuleaza pensia cu salariul ■ polițiștii locali primesc norma de hrana ■ Continuam monitorizarea salariilor din Primaria Roman, publicate pe site-ul instituției. Toți angajații primesc tichete de masa (347 lei) și tichete…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a intilnit astazi cu președintele Consiliului European, Charles Michel. Discuția s-a axat pe subiecte de actualitate, printre care reforma justiției, sectorul de securitate și energetic, precum și parcursul european al Republicii Moldova, informeaza moldpres…

- Direcția de Drumuri și Poduri Timișoara a publicat, joi, in SEAP, procedura de licitație deschisa pentru atribuirea contractului avand ca obiect “Execuție a lucrarilor din cadrul obiectivului Varianta de Ocolire Timișoara Sud – rest de executat”. Firma sau grupul de firme care va caștiga licitația va…

- START CAMPANIE… Pentru aceasta primavara, fermierii vasluieni au propus ca pe 156.358 de hectare de teren arabil sa fie inființate culturi de primavara. Conform datelor furnizate de Direcția pentru Agricultura Vaslui, 85.344 de hectare vor fi insamanțate cu porumb. De asemenea, alte 50.593 de hectare…