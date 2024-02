Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de doua treimi dintre romani considera ca in Romania lucrurile se indreapta intr-o directie gresita, peste 40% cred ca economia va avea o evolutie negativa si peste jumatate spun ca in 2024 vor avea un nivel de trai mai prost decat in 2023, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Ministrul Apararii Nationale, Angel Tilvar, a avut o convorbire, marti, in regim de videoconferinta, cu omologul sau ucrainean, Rustem Umerov, in cadrul discutiilor fiind abordata si pregatirea pilotilor romani si ucraineni in cadrul Centrului European de Instruire F-16 din Romania, transmite MApN,…

- Potrivit lui Rareș Bogdan, Romania nu este ruda saraca a Europei si nu accepta jumatati de masuri in privinta aderarii la Schengen. „Romanii sunt cetațeni europeni prin excelența și nu de azi, de ieri. Nu ne mulțumim cu jumatați de masura. Vrem integrarea deplina in Spațiul Schengen in 2024! Nu suntem…

- PSD ar obtine 30,2% din voturi, PNL – 20,1%, AUR – 19,5%, iar partidul Dianei Sosoaca, S.O.S., ar trece de pragul de 5% necesar intrarii in Parlament, daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare, releva datele celui mai recent sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro . Doua treimi dintre cei…

- La inceputul razboiului, forțele armate ale Ucrainei au eșuat in privința apararii sudului țarii, scrie New Voice of Ukraine, intr-o analiza a motivelor pentru care armata Rusiei a ocupat atat de rapid teritoriile sudice care se afla inca in mare parte sub controlul Moscovei.

- Sute de politisti au efectuat, marti, raiduri in ferme din regiunea Alentejo (sudul Portugaliei) si au arestat 28 de persoane suspectate de trafic de persoane si exploatare a fortei de munca, a anuntat politia portugheza, relateaza Reuters.Un gang de personnes qui exploitaient des migrants ukrainiens…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat ca 36 de cetațeni moldoveni au fost evacuați din Fașia Gaza in Republica Moldova și a mulțumit Romaniei și Ucrainei pentru asistența. In prezent, aceștia se afla la Cairo, iar mai departe vor merge la București impreuna cu cetațenii romani cu un…