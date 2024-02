Stiri pe aceeasi tema

- Recensamantul populației a ajuns in punctul final, fiind publicate rezultatele definitive ale acestui demers important. Datele oficiale arata o scadere a populației atat in județ, cat și in municipiul reședința.

- Biroul Național de Statistica (BNS) a prezentat astazi precizari privind scopul și importanța Recensamintului populației și locuințelor din 2024, dezmintind astfel materiale eronate, aparute in unele medii de informare. Recensamintul populației și locuințelor (RPL) este o cercetare statistica de amploare…

- China va investiga si ii va pedepsi pe oficiali pentru falsificare datelor economice, a anuntat luni Biroul National de Statistica (BNS), pe fondul scepticismului cu privire la acuratetea datelor chineze, relateaza agențiile Reuters și Agerpres.

- Recensamintul populației și locuințelor din Republica Moldova din acest an va incepe pe data de 8 aprilie și se va desfașura pina in luna iulie. Acest lucru este prevazut intr-un proiect elaborat de Biroul Național de Statistica, transmite Noi.md cu referire la IPN. {{722921}}Astfel, potrivit proiectului,…

- Recensamintul populației și locuințelor in anul 2024 va incepe pe 8 aprilie și va dura trei luni. Un proiect de hotarire in acest sens a fost elaborat de Ministerul Dezvoltarii Economice și Digitalizarii. Potrivit documentului, perioada de colectare a datelor de recensamint in cadrul desfașurarii Recensamintului…

- Vești bune peste Prut! Inflația in Republica Moldova a ajuns in luna noiembrie la 5,45%, anunța Biroul Național de Statistica de la Chișinau. Potrivit instituției, preturile medii de consum au crescut in aceasta luna cu circa 0,2%. Acest lucru a fost determinat de majorarea preturilor la produsele alimentare…

- Presiunea guvernamentala asupra gospodariilor țaranești din Romania iși face simțite efectele in mod dramatic, mai ales in ceea ce privește creșterea porcilor. Datele statistice pentru primele 9 luni ale anului 2023, furnizate de Direcția Județeana de Statistica din Bacau, dezvaluie o scadere alarmanta…

- Județul Satu Mare are 7 cazuri de rujeola confirmate pentru luna octombrie 2023 la copii cu varsta cuprinsa intre 0-9 ani. Datele au fost transmise Institutului Național de Statistica de catre Direcția de Sanatate Publica Satu Mare.