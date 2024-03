Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a venit cu o informație privind desfașurarea recensamintului populației și locuințelor in comuna Corjova și-n alte localitați din raionul Dubasari, noteaza Noi.md. "Dat fiind faptul ca in perioada 08 aprilie-07 iulie 2024 in Republica Moldova se va desfașura recensamintul populației și locuințelor, la solicitarea Biroului Național de Statistica, prin canalel