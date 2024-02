Dragostea ”se vinde” bine. Grijă mare la ”ofertele” de Valentine’s Day Valentine’s Day(Ziua Indragostiților) aduce un profit uriaș in fiecare an comercianților din intreaga lume, care se intrec in oferte . Dragostea se vinde bine. De la cadouri precum ceasuri, parfumuri pana la cine la restaurante și vacanțe. Insa, trebuie sa avem mare grija la ofertele care ne fac cu ochiul ca sa nu fim țepuiți. Paul Anghel, directorul general ANPC, a transmis o serie de recomandari cu privire la cumparaturile pe care facem pentru Ziua Indragostiților, scrie ziarulprofit.ro Sfaturi la achizitionarea dulciurilor – La cumpararea diverselor sortimente de bomboane si ciocolata, pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cutiile de ciocolata in forma de inima au devenit un simbol de Valentine's Day, in intreaga lume. Dar de unde a pornit, de fapt, aceasta tradiție? In timp ce radacinile Zilei Indragostiților merg pana in epoca romana, oferirea bomboanelor de ciocolata este un obicei mult mai recent.

