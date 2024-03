Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos afirma, dupa ce Romania a castigat procesul Rosia Montana, ca Rosia Montana ramine in patrimoniul mondial UNESCO, iar statul roman nu plateste nici o despagubire, exprimandu-si pseranta ca cei care l-au acuzat sa inteleaga ca patrimoniul national cu valoare mondiala nu se…

- Fostul premier Dacian Cioloș, in mandatul caruia Romania a depus dosarul Roșia Montana pentru inregistrarea in patrimoniul UNESCO, a scris, dupa ce statul roman a caștigat in fața companiei canadiene Gabriel Resources la nivel internațional privind exploatarea aurifera, ca „sper ca cei care m-au acuzat…

- Premierul Marcel Ciolacu reacționeaza la victoria de la ICSID in procesul privind exploatarea miniera de la Roșia Montana. „Am caștigat procesul Roșia Montana!!! Ne-am luptat pentru Romania pentru ca era nedrept ca fiecare salariat și pensionar al acestei țari sa fie penalizat pentru ticaloșia unor…

- Guvernul nu se va opune publicarii hotararii Curtii de arbitraj comercial international (ICSID) de la Washington privind exploatarea miniera de la Roșia Montana, a afirmat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constantin. Acesta a explicat ca Romania va avea un interval de 4 luni in care va putea…

- BRK, casa majora de brokeraj bursier, divulga ca detine peste 1 milion de actiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, cu putin timp inainte ca Romania sa isi afle decizia in dosarul Rosia Montana, asteptarea fiind ca tarii sa ii fie impuse despagubiri substantiale la plata. Brokerul BRK…

- Romania va afla vineri, 8 martie, decizia in cazul Roșia Montana, in procesul intentat de Gabriel Resources, a anunțat joi Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, informeaza Digi24. In urma cu doua saptamani, purtatorul de cuvant al Guvernului, Mihai Constantin, anunța ca valoarea totala actualizata a despagubirilor…

- Intrebat cum va acoperi Romania un gol de miliarde daca pierde procesul de la Tribunalul de Arbitraj al Centrului pentru Solutionarea Litigiilor privind Investitiile, premierul Marcel Ciolacu a spus ca scandalul cu intrarea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO a aparut pentru a face loc unui nou partid…

- ”PSD-ul lui Marcel Ciolacu ar trebui sa-i ceara scuze poporului roman pentru acest prejudiciu, iar cei care au pus la cale toata afacerea sa plateasca pana la ultimul leu. Marcel Ciolacu, aflat in campanie, ar vrea ca altcineva sa plateasca prejudiciile pentru oalele sparte de prietenul sau Ponta, care…