Fostul premier Dacian Cioloș, in mandatul caruia Romania a depus dosarul Roșia Montana pentru inregistrarea in patrimoniul UNESCO, a scris, dupa ce statul roman a caștigat in fața companiei canadiene Gabriel Resources la nivel internațional privind exploatarea aurifera, ca „sper ca cei care m-au acuzat in ultimii ani sa ințeleaga ca patrimoniul național cu valoare mondiala nu se vinde și ca este datoria noastra sa il protejam onest, pana la capat”.