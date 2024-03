Stiri pe aceeasi tema

- Cronologia scandalului Rosia Montana. Romania a castigat in dosarul Rosia Montana si are de primit 6 mil. euro. Gabriel Resources a investit 900 mil. euro si a cerut despagubiri de 6,7 mld. euro pentru ca nu a mers mai departe proiectul. Romania a castigat procesul cu Gabriel Resources in dosarul…

- Romania a caștigat procesul impotriva Gabriel Resources, referitor la exploatarea aurifera de la Roșia Montana, la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții. Cu o majoritate de 2 la 1, instanța arbitrala a stabilit ca Romania nu datoreaza despabugiri companiei…

- Potrivit ICSID - Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții, Romania nu trebuie sa plateasca despagubiri, ci, dimpotriva, canadienii trebuie sa achite țarii noastre cheltuieli de judecata in valoare de circa 2 milioa

- BRK, casa majora de brokeraj bursier, divulga ca detine peste 1 milion de actiuni emise de compania canadiana Gabriel Resources, cu putin timp inainte ca Romania sa isi afle decizia in dosarul Rosia Montana, asteptarea fiind ca tarii sa ii fie impuse despagubiri substantiale la plata. Brokerul BRK…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, 7 martie, ca așteapta mai intai verdictul in cazul Roșia Montana și apoi va putea face comentarii ample in cazul „Eu aș face referendum daca este oportun sa scoatem aurul din Roșia Montana”, a spus șeful Executivului inaintea ședinței de Guvern de la Palatul…

- Intrebat cum va acoperi Romania un gol de miliarde daca pierde procesul de la Tribunalul de Arbitraj al Centrului pentru Solutionarea Litigiilor privind Investitiile, premierul Marcel Ciolacu a spus ca scandalul cu intrarea Rosiei Montana in patrimoniul UNESCO a aparut pentru a face loc unui nou partid…

- "Vinovații fara vina" - Marcel Ciolacu: "M-am obișnuit ca notele de plata sa-mi vina mie ca premier pentru toate tampeniile facute de alții"Mare adevar a scapat Marcel Ciolacu in momentul in care s-a plans de asta... Insa ”tampeniile facute de alții” i-au fost mai aproape decat ar vrea el sa lase impresia...…

- Profesorul in economie Cristian Paun susține ca situația aurului și argintului de la Roșia Montana este una cu potențiale consecințe grave pentru populația Romaniei. Cu aproximativ 300 de tone de aur și 1500 de tone de argint inca in pamant, se estimeaza ca fiecare cetațean roman ar putea fi obligat…