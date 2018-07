Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a prezentat, duminica seara la Romania Tv promisiunile coaliției de guvernare in ceea ce privește legea pensiilor, subliniind ca in spațiul public sunt vehiculate multe minciuni.

- Pensiile cresc din nou in primavara anului viitor, a anunțat vineri seara ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. Lia Olguța Vasilescu a anunțat, vineri seara, la un post TV, o noua marire a pensiilor. Lia Olguța Vasilescu a anunțat, vineri seara, la un post TV, o noua marire a pensiilor! Totul, dupa…

- Deficitul de 3% din Produsul Intern Brut (PIB) pe care il are acum Romania este exact deficitul fondului de pensii, astfel ca statul practic se imprumuta pentru a plati pensii, a declarat Radu Craciun, președintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), in cadrul emisiunii…

- In jur de 200.000 de oameni au participat sambata la mitingul PSD din Piata Victoriei, care s-a desfasurat sub sloganul "Vrem prosperitate, NU Securitate!". Filialele partidului au urmat instructiuni precise: participantii, care sunt adusi din toata tara, au venit imbracati in bluze albe sau in costume…

- UPDATE: 20.30 News.ro anunța ca peste 120.000 de persoane participa la mitingul PSD "impotriva abuzurilor" organizat in Piata Victoriei din Capitala.Pe scena amplasata in piata urmeaza sa tina discursuri liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul general, Gabriela Firea,…

- Guvernul PSD este amenințat cu o noua plângere penala. Senatorul PNL Florin Cîtu anunta ca, în cazul în care Pilonul II de pensii va fi nationalizat, va depune plângere penala împotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, premierului Viorica Dancila, ministrului…

- Lia Olguta Vasilescu, a vorbit, marti, despre procesul lui Liviu Dragnea in care procurorii DNA au cerut 7 ani si 6 luni de inchisoare pentru liderul PSD, ministrul Muncii precizand ca, din punctul ei de vedere, instanta ar trebui sa dispuna achitarea lui presedintelui Camerei Deputatilor.

- PSD a decis astazi o data limita pentru incasarea pensiei. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a stabilit ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. „S-a decis, sa nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. La data de intai…