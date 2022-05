Stiri pe aceeasi tema

- Procedura noua la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara. Medicii folosesc chirurgia toracoscopica video-asistata pentru rezecția unor tumori Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara se numara printre puținele unitați sanitare…

- Zilnic, intre 10 și 12 pacienți se prezinta in ambulatoriu sau la camera de gara cu suspiciune de pneumonie comunitara, una dintre cauze fiind renunțarea la masurile de protecție din pandemie, avertizeaza, medicul pneumolog Gabriel Geru, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor…

- Un barbat aflat in capela Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce fura din poseta unei femei, apoi si-a facut cruce si s-a asezat pe un scaun, pentru cateva secunde. Femeia a facut plangere, iar politistii incearca sa il identifice…

- Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara a anuntat, miercuri, o "explozie" a cazurilor de varicela in judet, potrivit realitateadetimis.net .In ultima saptamana, in spitalul din TImișoara au fost evaluati zilnic cate trei-patru pacienti, iar doi copii sunt internati,…

- Pneumologii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr.Victor Babeș” din Timișoara folosesc criobiopsia, metoda ultramoderna pentru diagnosticarea corecta a cancerului pulmonar. Medicii folosesc un dispozitiv ultraperformant pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronșice,…

- Pneumologii Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie ''Dr. Victor Babes'' din Timisoara folosesc o procedura unica in vestul tarii de diagnosticare a cancerului pulmonar, cu ajutorul unui dispozitiv ultraperformant, pentru realizarea biopsiilor in timpul endoscopiilor bronsice, potrivit…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara este printre puținele unitați sanitare din vestul țarii care au in dotare un FibroScan. Cu ajutorul acestui dispozitiv, specialiștii spitalului pot spune cat de afectat este ficatul unui pacient. Aparatul permite depistarea,…

- Pacienții au posibilitatea obținerii unei reinterpretari a investigațiilor imagistice la Centrul Imagistic al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” din Timișoara, anunța dr. Diana Manolescu, directorul medical al Spitalului. Este vorba de obținerea unei second opinion…