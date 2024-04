Stiri pe aceeasi tema

- Primul PET-CT dintr-o unitate spitaliceasca de stat din zona de vest a țarii va fi pus in funcțiune la Timișoara. La Laboratorul de Radiologie și Imagistica Medicala din cadrul Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara va fi pus in funcțiune un aparat de tip PET CT,…

- Colaborare a medicilor timișoreni cu doctori de peste Prut. Un protocol de colaborare a fost incheiat intre Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara și Spitalul Republican din Chișinau, Republica Moldova. Doi medici ai celei...

- Ce poate ascunde lipsa de aer. Explicațiile unui medic timișorean. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara atrag atenția asupra unei afecțiuni severe, pneumotoraxul, ce presupune o acumulare de aer...

- Tribunalul Timis a hotarat, joi, achitarea medicului Virgil Musta, sef al Sectiei Infectioase a Spitalului de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes" din Timisoara, in dosarul "teste COVID-19", in care a fost acuzat de procurorii DNA de instigare la abuz in serviciu.

- Femeile din vestul țarii pot sa beneficieze de mamografii gratuite la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. La inceput de an, medicii instituției sanitare informeaza persoanele eligibile ca pot veni cu trimiterea de la medicul specialist. Cancerul de san este unul din cele mai comune patologii…

- Riscul producerii de fracturi, evaluat cu precizie cu un aparat performant, intr-un spital din Timișoara. Laboratorul de Radiologie și Imagistica al Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Dr. Victor Babeș" Timișoara a fost dotat cu un aparat...

- Opt copii, cu varste cuprinse intre 3 și 8 ani, aflați in plasament la doua familii de asistenți maternali din localitatea Fadimac (comuna Balinț), sunt internați in spital cu suspiciune de botulism. In cadrul focarului au fost identificate 11 cazuri, din care 8 sunt internate la Spitalul…

